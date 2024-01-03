Новый год принес радость, счастье и зажигательные вечеринки. Однако после долгожданного отдыха многие сталкиваются с непростой задачей - как вернуться к привычному рабочему ритму, восстановить силы и энергию. Длительные празднества не проходят бесследно и оставляют неприятный осадок в виде похмелья и упадка сил.

К счастью, опытные врачи делятся действенными советами, которые помогут как можно быстрее избавиться от последствий новогодних застолий.

Так, Тимур Асанов, руководитель крупной клиники в Видном, рекомендует приготовить простой и полезный напиток. Свежевыжатый апельсиновый сок, смешанный с медом в блендере и охлажденный, вернет бодрость и прилив сил. Доктор советует выпить этот коктейль вместе с контрастным душем - и вы как огурчик!

Однако существуют и другие методы восстановления организма после праздничного застолья. Например, некоторые добавляют в напитки чеснок, полагая, что он поможет. Но врачи предостерегают: чеснок может, наоборот, раздражать желудок и ухудшать состояние. Поэтому в выборе компонентов следует проявлять осторожность.

Важно также отказаться в этот период от горячих напитков вроде кофе или крепкого чая, которые могут усилить головную боль и повысить давление. Лучше выбрать зеленый чай или освежающий каркаде без кофеина.

Несомненно, наилучший способ избавиться от похмелья - воздержаться от чрезмерного употребления алкоголя в праздники. Как убежден доктор Асанов, отказ от спиртного - верный путь к быстрому восстановлению организма.

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Автор: Семен Подгорный