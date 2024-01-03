В Башкирии перед зданием администрации упала новогодняя елка

В предновогодние дни в башкирском селе Архангельское случилось происшествие с праздничным деревом. Как стало известно из сообщений местных жителей в СМИ, 29 декабря 2023 года новогодняя ель, установленная около здания администрации Архангельского района, неожиданно рухнула на землю.

По словам очевидцев, дерево уже несколько дней до инцидента сильно накренилось, однако информация об этом якобы целенаправленно замалчивалась.

Удалось получить комментарий главы муниципального образования Айрата Саитгалина, который объяснил причины произошедшего. По его словам, в тот вечер в районе бушевал сильный ветер, который и стал главной причиной падения ели. Инцидент произошёл поздно вечером, поэтому было принято решение устранять последствия утром, чтобы никто не пострадал.

Глава района заверил, что от экстренных служб это происшествие не скрывалось, и они сразу были оповещены. К обеду следующего дня ель подняли и дополнительно укрепили, прикрепив страховочными тросами. С тех пор никаких проблем с деревом не возникало.

По словам Айрата Саитгалина, новогодние ели для села не заготавливаются в лесу, а срубаются на приусадебных участках жителей, которые сами просят это сделать, если дерево сильно разрослось. Таким образом решаются сразу две проблемы - помощь людям и украшение центра села к празднику. Разрешение на сруб ели всегда запрашивается заранее. В установке новогодней красавицы местной администрации помогают предприниматели, предоставляя технику и кран. По словам главы, в сельской местности всё делается общими усилиями, поэтому ель обходится практически бесплатно - оплачиваются лишь топливо и доставка.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети