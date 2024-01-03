В одном из районов Башкирии ограничили движение транспорта

В Башкортостане вводятся ограничения на движение транспорта по трассам, проходящим через Белорецкий район. Согласно данным УГИБДД МВД РБ, закрываются для движения следующие участки:

- с 10:00 до 16:00 на автомагистрали в направлении Стерлитамак - Белорецк - Магнитогорск (со 115 по 249 км) будет запрещено движение пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и грузовиков;

- с 10:00 до 16:00 на трассе в направлении Белорецк - Учалы - Миасс (со 2 по 99 км) также будет ограничено движение пассажирского транспорта, такси и грузовых автомобилей;

- с 10:00 до 16:00 на шоссе в направлении Уфа - Инзер - Белорецк (с 67 по 205 км) запретят проезд пассажирских автобусов, маршруток, легковых такси и большегрузов.

Причина введения ограничений - неблагоприятные погодные условия в виде сильного ветра, низовой метели и плохой видимости на дорогах.

О возобновлении движения по этим участкам будет сообщено дополнительно. В случае возникновения сложностей в пути рекомендуется обращаться за помощью к ближайшему наряду ДПС, посоветовали в республиканской автоинспекции.

Автор: Семен Подгорный