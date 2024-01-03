Жителей Башкирии предупредили об ухудшении погоды

В ближайшие дни жителей Башкирии ожидает резкое ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков, в регионе пройдут обильные снегопады, местами переходящие в мокрый снег и дождь. Ночью на дорогах возможен гололед, а также налипание мокрого снега на деревьях и линиях электропередач.

В ряде районов республики ожидаются порывы ветра до 17 м/с, что может привести к усилению снегопада и сформировать снежные заносы на дорогах. Из-за плохой видимости в 500-1000 метров водителям придется быть предельно внимательными на трассах. Резкий ветер и обильный снег значительно ухудшат условия для вождения.

Специалисты рекомендуют автомобилистам соблюдать осторожность на скользких участках дорог и быть готовыми к увеличению тормозного пути. Необходимо заблаговременно снижать скорость перед поворотами и перекрестками, избегать резких маневров и обгонов. Оставляйте больше места между впереди идущим транспортом.

Пешеходам также следует быть предельно бдительными при переходе проезжей части в условиях плохой видимости. Не рекомендуется находиться возле рекламных щитов и деревьев из-за опасности падения сухостоя и веток при сильном ветре. Будьте внимательны и осторожны, чтобы избежать несчастных случаев в предстоящие непогоды!

Автор: Семен Подгорный