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Лолита отказалась выступить на корпоративе: концерты массово отменяются

Лолита отказалась выступить на корпоративе: концерты массово отменяются

Популярная певица Лолита столкнулась с неприятными последствиями после посещения скандальной вечеринки Насти Ивлеевой. Ее стали вырезать из телепередач, отменять запланированные выступления и не приглашать на корпоративные мероприятия. Несмотря на внезапно появившееся свободное время в расписании, артистка отказалась от предложения дать концерт в Казани.

Журналисты из Казани решили воспользоваться тем, что у Лолиты теперь много свободного времени после скандала, и пригласили её выступить в их городе. Однако ответ певицы оказался для них неожиданным.

В телефонном разговоре Лолита подтвердила, что в ближайшее время у неё действительно нет запланированных концертов. Тем не менее, она не сможет выступить в Казани, так как решила навестить мать.

«У меня теперь много свободного времени, но я улетаю к маме 3 января — это было запланировано заранее», — объяснила певица. Лолита также отметила, что весь прошлый год интенсивно работала и теперь имеет полное право взять отпуск, чтобы навестить родных.
Автор: Семен Подгорный
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