В Башкирию возвращаются морозы

На текущей неделе в Республике Башкортостан ожидается резкое похолодание. Согласно прогнозам синоптиков регионального Гидрометцентра, уже 5 января температура воздуха опустится до -23 градусов по Цельсию.

В ночные часы по территории республики пройдут небольшие снегопады, которые к утру могут усилиться до умеренных. В дневные часы интенсивность осадков немного снизится. Умеренный северный ветер усилит ощущение холода.

Ночью температура воздуха опустится до -18…-23 градусов мороза, на юге региона до -11…-16 градусов. Днем, несмотря на яркое зимнее солнце, термометры покажут -13…-18 градусов мороза, на юге до -8 градусов.

Автор: Семен Подгорный