На скандальной вечеринке не были, но их выкинули: две звезды неожиданно исчезли из телевизора

Отсутствие на скандальном мероприятии не спасло от потери работы: две медийные персоны внезапно исчезли с экранов.

По сообщениям СМИ, телеведущие Екатерина Гордон и Валерия Кудрявцева, которым было поручено исполнить музыкальный номер в рамках новогоднего телешоу, в итоге так и не появились в трансляции. Причины их внезапного исчезновения из программы до сих пор остаются непонятными для зрителей и вызывают множество вопросов.

Как стало известно, ни одна из ведущих лично не присутствовала на вечеринке организованной Анастасией Ивлеевой. Это событие, прошедшее в конце декабря, уже успело стать предметом неоднозначных споров и обсуждений в шоу-бизнесе. Тем не менее, несмотря на отсутствие связи с этим инцидентом, выступление Гордон и Кудрявцевой было вырезано из эфира.

Объяснить такое решение продюсеров можно лишь их недовольством активностью обеих звезд в социальных сетях на фоне бурлящих страстей вокруг скандала. Ни Екатерина, ни Валерия пока не прокомментировали сложившуюся ситуацию, которая явно не прибавила позитива их имиджу на телевидении.

Возможно, со временем мы узнаем подлинные мотивы исчезновения двух знаменитостей с экранов в праздничную ночь. А пока это происшествие продолжает будоражить умы и вызывать недоумение поклонников.

Автор: Семен Подгорный