Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

На скандальной вечеринке не были, но их выкинули: две звезды неожиданно исчезли из телевизора

На скандальной вечеринке не были, но их выкинули: две звезды неожиданно исчезли из телевизора

Отсутствие на скандальном мероприятии не спасло от потери работы: две медийные персоны внезапно исчезли с экранов.

По сообщениям СМИ, телеведущие Екатерина Гордон и Валерия Кудрявцева, которым было поручено исполнить музыкальный номер в рамках новогоднего телешоу, в итоге так и не появились в трансляции. Причины их внезапного исчезновения из программы до сих пор остаются непонятными для зрителей и вызывают множество вопросов.

Как стало известно, ни одна из ведущих лично не присутствовала на вечеринке организованной Анастасией Ивлеевой. Это событие, прошедшее в конце декабря, уже успело стать предметом неоднозначных споров и обсуждений в шоу-бизнесе. Тем не менее, несмотря на отсутствие связи с этим инцидентом, выступление Гордон и Кудрявцевой было вырезано из эфира.

Объяснить такое решение продюсеров можно лишь их недовольством активностью обеих звезд в социальных сетях на фоне бурлящих страстей вокруг скандала. Ни Екатерина, ни Валерия пока не прокомментировали сложившуюся ситуацию, которая явно не прибавила позитива их имиджу на телевидении.

Возможно, со временем мы узнаем подлинные мотивы исчезновения двух знаменитостей с экранов в праздничную ночь. А пока это происшествие продолжает будоражить умы и вызывать недоумение поклонников.

Лолита отказалась выступить на корпоративе: концерты массово отменяются

Читайте также:

Лолита отказалась выступить на корпоративе: концерты массово отменяются
Автор: Семен Подгорный
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok