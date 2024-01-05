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Россияне ошеломлены: пенсионный возраст для некоторых снизят до 55 лет

Россияне ошеломлены: пенсионный возраст для некоторых снизят до 55 лет

Новости о предстоящих изменениях в пенсионной системе России в 2024 году вызвали ажиотаж среди граждан. Согласно принятым поправкам к закону, принятому пять лет назад, некоторые категории россиян смогут выходить на заслуженный отдых раньше установленного пенсионного возраста.

Так, снижение пенсионного возраста коснется мужчин 1961 года рождения, которые смогут подать заявление на назначение пенсии по старости уже в 63 года. Женщины 1966 года рождения получат такую возможность в 58 лет. Однако требования к назначению страховой пенсии по старости становятся более жесткими. Для ее получения теперь недостаточно лишь достижения определенного возраста, необходимо также иметь 15-летний страховой стаж и 28,2 пенсионных коэффициента.

Кроме того, нововведения коснутся граждан, имеющих длительный трудовой стаж. Женщины при 37 годах страхового стажа и мужчины при 42 годах смогут выйти на заслуженный отдых еще раньше - в 55 и 60 лет соответственно. Особые условия предусмотрены и для жителей северных территорий страны. Например, проживающие в районах Крайнего Севера при наличии 15-летнего стажа работы смогут оформить пенсию в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин.

Итак, изменения пенсионного законодательства 2024 года учитывают не только возраст граждан, но и наличие у них трудового и страхового стажа. Благодаря этому отдельные категории россиян получат возможность выйти на пенсию на несколько лет раньше общеустановленного срока.

Изображение от Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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