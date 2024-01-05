В Ишимбае похоронили добровольца СВО Александра Кузнецова

В городе Ишимбае 3 января 2024 года состоялись похороны 62-летнего добровольца Александра Кузнецова, получившего смертельное ранение в ходе СВО на Украине.

О траурной церемонии сообщило местное издание «Восход». Прощание с погибшим воином прошло на территории городского храма. Проститься с Александром пришли глава Ишимбайского района А. Ишемгулов, председатель Совета ветеранов Н. Шишков, а также родные и близкие погибшего.

Александр Кузнецов появился на свет в 1961 году. После службы в ракетных войсках СССР в Венгрии вернулся на родину. Более 10 лет трудился на заводе транспортного машиностроения в Ишимбае, затем работал инкассатором в местном банке.

В октябре прошлого года мужчина добровольно отправился на спецоперацию. Служил в роте мотострелков и погиб при выполнении боевых задач 17 декабря 2023 года.

Память о добровольце из Ишимбая, отдавшем жизнь за Родину, навсегда сохранится в сердцах земляков.

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Автор: Семен Подгорный