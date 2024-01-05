Останутся без денег: у пенсионеров могут изъять до 6500 рублей с январской пенсии

Согласно внесенным поправкам в законодательство, у судебных приставов появилась возможность взыскивать долги с должников, в том числе пенсионеров, без необходимости подтверждения целесообразности данного шага специалистом. Это грозит тем, что пенсионеры рискуют лишиться до 6560 рублей из своей пенсии еще до проведения индексации в январе.

Внедрена автоматизированная система, которая сама рассчитает размер удержания из пенсии, зарплаты или иных выплат должника. Судебному приставу, в чьем производстве находится дело, даже не нужно принимать в этом участие, но его подпись будет стоять на соответствующем документе. Граждан проинформируют о предстоящем списании через государственные услуги.

Начиная с 2024 года для граждан будут установлены новые показатели, позволяющие им после взыскания сохранить минимальную сумму средств к существованию. Однако законодательство не проводит различий между пенсионерами и другими гражданами – для всех сумма, которая должна остаться на счете после взыскания, составит 16844 рубля.

Средний размер пенсии в России после индексации в январе увеличится до 23405 рублей. Это означает, что в среднем из январской пенсии можно будет вычесть до 6561 рубля. Такие нововведения вызывают обеспокоенность среди пенсионеров, их представители выражают недовольство в связи с возможной потерей значительной части своих доходов.

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Автор: Семен Подгорный