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Многие останутся без денег: как на самом деле оплачиваются новогодние праздники

Многие останутся без денег: как на самом деле оплачиваются новогодние праздники

Как пройдут новогодние каникулы 2024 года с финансовой точки зрения? Этот вопрос волнует многих в преддверии январских праздников. Ведь Новый год — это пора веселья и радости, которая, однако, может сказаться на бюджете рядовых граждан.

Работникам с окладной системой оплаты беспокоиться не о чем — им положена полноценная зарплата за январь, даже если они выйдут на работу лишь 9 числа. Однако тем, чье вознаграждение состоит из оклада и премии, придется смириться с его уменьшением из-за сокращения рабочих дней в первом месяце года.

Еще хуже обстоят дела у людей со сдельной или почасовой оплатой труда, размер заработка которых напрямую зависит от объема выполненной работы. Хотя им и положена дополнительная компенсация за праздники, сумма зарплаты в январе может оказаться меньше обычной.

К праздничным датам, влияющим на доходы работающего населения, относятся новогодние каникулы и Рождество Христово — с 1 по 8 января. Оплата этого периода напрямую зависит от того, был ли человек в отпуске или продолжал трудиться. Работодателю запрещено нарушать установленный Трудовым кодексом порядок начисления заработной платы за праздники.

Стоит отметить, что регионы вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни, которые также подлежат оплате в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, не стоит забывать о ситуациях, когда сотрудник не работает в праздники. К примеру, получающему оклад без премий не положена дополнительная компенсация за новогодние каникулы, если он в это время отдыхал. Но работодатель не имеет права уменьшать зарплату за неотработанные праздничные дни.

Изображение от jcomp на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: деньги
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