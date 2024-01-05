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Решение принято: айфоны будут запрещены уже в январе

Решение принято: айфоны будут запрещены уже в январе

Согласно недавно полученной информации, уже в ближайшее время сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям будет запрещено использовать iPhone на рабочих местах. Эта новость вызвала множество вопросов и обсуждений среди людей, чья работа связана со спасением граждан и реагированием на чрезвычайные ситуации.

Такое решение принято после того, как поступило предупреждение о возможности удаленного взлома и перехвата данных с мобильной техники iPhone. Помимо этого, поскольку многие сотрудники пользуются одними и теми же телефонами как для рабочих целей, так и в личных, на них могут храниться конфиденциальные сведения, которые не должны попасть в чужие руки. Именно поэтому была дана рекомендация перейти на устройства с ОС Андроид или другие альтернативные варианты — в целях обеспечения безопасности.

Распоряжение о запрете использования Айфон на рабочих местах вступит в силу уже на следующей неделе, а именно 10 января. Это означает, что сотрудникам МЧС необходимо будет пересмотреть свой выбор мобильных устройств и, возможно, перейти на другие модели телефонов.

Изображение от Freepik

Автор: Семен Подгорный
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