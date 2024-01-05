Никакой муки: делаем невероятную творожную запеканку из детства из 4 простых ингредиентов

Кто из нас не помнит тех волшебных вкусов детства, когда бабушка пекла самые ароматные и нежные десерты? Одним из таких кулинарных шедевров была творожная запеканка - простое, но очень вкусное лакомство, которое можно легко приготовить в домашних условиях.

Чтобы сделать этот десерт, вам потребуется совсем немного ингредиентов: 600 грамм творога, 4 столовые ложки манной крупы, 200 грамм сгущенного молока и 2 куриных яйца.

Начнем с того, что протрем творог через сито, чтобы избавиться от комочков. Затем положим его в блендер вместе с манкой, сгущенкой и яйцами. Взбиваем всё до однородной массы. Даем смеси немного постоять, чтобы манка хорошо набухла.

Далее смажем форму для запекания сливочным маслом и аккуратно выложим наше тесто. Разогреем духовку до 180 градусов и отправим форму в духовку примерно на 40 минут. Дадим запеканке немного остыть, затем осторожно достанем её из формы.

Творожную запеканку можно подавать как тёплой, так и остывшей. Её вкус станет ещё богаче, если добавить сметану или варенье. Этот десерт обязательно напомнит вам тепло бабушкиного дома, а его неповторимый вкус вернёт вас в самые счастливые моменты детства.

Автор: Семен Подгорный