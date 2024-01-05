Ледниковый период: жителей просят оставаться дома из-за аномальных морозов

Суровые морозы накроют Башкирию в ближайшие январские дни. Жителей региона ожидает поистине ледяное утро 6 января. Прогноз погоды обещает переменную облачность и легкий снегопад на южных территориях. Подует юго-восточный ветер, скорость которого составит 7 метров в секунду.

Прогнозируется, что в ночные часы температура воздуха упадет до -25 градусов по Цельсию, по северу термометр покажет значения до -32. Жителям юга повезет больше — там прогнозируют лишь -17 градусов мороза ночью. Днем температура составит порядка -15 градусов, в южных районах до -8.

Водителей призывают проявлять осторожность на дорогах. Утренний туман с видимостью порядка 500 метров и участки с гололедицей могут создать опасные условия для вождения.

Подобная аномально морозная погода установится на большей части регионов России.

Изображение от kroshka__nastya на Freepik

Автор: Семен Подгорный