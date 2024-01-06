Сотни туристов из Уфы застряли в аэропорту Стамбула

Рейс авиакомпании Red Wings, следующий по маршруту из Стамбула в Уфу , задерживается на целых 13 с половиной часов. Вылет из крупнейшего города Турции должен был состояться еще 5 января в 6 часов 30 минут утра по местному времени, однако по состоянию на сегодняшний день, 6 января, воздушное судно все еще находится на стоянке в аэропорту Стамбула.

Причины столь значительной задержки рейса авиаперевозчиком пока не разглашаются. Эту информацию подтвердили в Управлении Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. Ряд средств массовой информации и телеграм-каналов ранее сообщали, что вылет был перенесен сначала на 1 час 50 минут 6 января по местному времени. Однако сотни пассажиров до сих пор ожидают своего рейса в аэропорту Стамбула.

В социальных сетях путешественники, летящие рейсом WZ 4640 авиакомпании Red Wings, выражали недовольство тем, что их не обеспечили горячим питанием, как того требуют правила при задержках такой продолжительности.

В связи с этим в Управлении Роспотребнадзора Башкортостана напоминают, что каждый пассажир задержанного рейса имеет право отказаться от полета, даже если билет был куплен по невозвратному тарифу. Кроме того, пассажиры рейсов с задержкой имеют право на компенсацию морального ущерба и возмещение понесенных убытков.

Автор: Семен Подгорный

Фото: БашДТП