В январе проверят каждого: пенсионеров ждет новый сюрприз в начале года

Уже в начале 2024 года пенсионеров ждет важное и неожиданное событие - массовые визиты к ним представителей государственных структур. Эту масштабную акцию запланировали власти с целью информирования людей пожилого возраста об актуальных способах мошенничества и защиты от них.

Как заявил ведущий пенсионный эксперт, подобные рейды начнутся по всей стране в ближайшее время. Уже 9 января стартует проверка пенсионеров в Поволжском регионе.

В ходе посещений сотрудники полиции, участковые и патрульные расскажут пожилым гражданам о распространенных схемах обмана, поделятся рекомендациями по защите своих прав и финансов. Также планируется массовое распространение среди пенсионеров информационных листовок по вопросам противодействия аферистам. В раздаче буклетов будут участвовать работники почтовой связи, регулярно доставляющие пенсионные выплаты.

Особое внимание уделят людям от 60 до 85 лет, поскольку именно они чаще других попадаются на уловки жуликов. Данная инициатива уже получила одобрение общественности и экспертов как эффективная мера по защите прав пожилых граждан. Она призвана не только предупредить конкретные случаи мошенничества, но и повысить в целом внимание к проблемам этой уязвимой социальной группы.

Изображение от Freepik

Автор: Семен Подгорный