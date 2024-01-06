Россиянам рассказали, как узнать размер будущей пенсии

Специалисты Социального фонда Республики Башкортостан разъяснили, каким образом граждане могут рассчитать приблизительную сумму своей будущей пенсии.

Для этого на официальном сайте Соцфонда доступен специальный калькулятор пенсий. Чтобы им воспользоваться, нужно авторизоваться через портал Госуслуг. После введения необходимых персональных данных калькулятор самостоятельно произведет расчет размера будущей пенсии.

Напомним, что страховая пенсия складывается из двух частей: суммы пенсионных коэффициентов, умноженной на стоимость одного коэффициента в текущем году, и сложенной на фиксированную выплату.

Так, в 2024 году фиксированная выплата составляет 8134 рубля 88 копеек, а стоимость одного пенсионного коэффициента равна 133 рубля 05 копеек.

Страховая пенсия напрямую зависит от накопленных гражданином пенсионных баллов. Чтобы получить право на страховую пенсию в 2024 году, необходимо иметь не менее 28,2 пенсионных баллов и 15 лет страхового стажа.

Что касается накопительной пенсии, то ее размер определяется суммой денежных средств, которые работодатель уплачивал в пользу сотрудника в негосударственный пенсионный фонд.

Автор: Семен Подгорный