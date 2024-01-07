Указ подписан: пенсионеров со стажем в 90-х в январе ждет сюрприз

26 декабря 2023 года вступило в силу важное изменение, которое позволит многим пенсионерам значительно улучшить свое материальное положение. Речь идет о гражданах пенсионного возраста, которые имеют трудовой стаж с 1990-х годов, но не могут его документально подтвердить.

Дело в том, что в 90-е годы в России еще не была развита пенсионная система. Лишь с 1996 года начали внедряться персонифицированный учет и выдача СНИЛСов, зеленых трудовых книжек. А до этого отсутствовала какая-либо единая система подтверждения трудового стажа. Поэтому для многих людей, которые работали в начале 90-х, доказать этот период оказывается очень сложно.

Из-за нехватки подтвержденного стажа им отказывают в назначении пенсии или назначают ее в меньшем размере. Но теперь, согласно новому указу, отсутствующий стаж 90-х годов можно будет подтвердить не только официальными бумагами, но и копиями различных документов того времени, а также показаниями коллег по работе.

Это решение продиктовано справедливостью - люди, честно трудившиеся в 90-е годы, не должны страдать только потому, что тогда не существовало современных механизмов подтверждения стажа. Нововведение позволит многим пенсионерам получить достойную пенсию, на которую они имеют полное право.

Изображение от Freepik

Автор: Семен Подгорный