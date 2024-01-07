13-я пенсия: Соцфонд сделал долгожданное для российских пенсионеров заявление

В ушедшем году российские пенсионеры с надеждой ожидали возможности получить дополнительную, так называемую тринадцатую пенсию. Новости о ней вызвали пристальный интерес и активные обсуждения среди граждан старшего поколения. Окончательные разъяснения по этому вопросу дал Соцфонд.

По словам эксперта, поток информации о 13-ой пенсии для россиян достиг пика. Пока в Госдуме прозвучало лишь предложение о соответствующем проекте закона. Депутаты осторожно высказали идею оказать финансовую поддержку пожилым гражданам в связи с высокой инфляцией, выплатив еще одну пенсию.

Тем не менее, отметил специалист, шансы на одобрение этой инициативы крайне низки. При дефиците бюджета и предварительном распределении расходов на текущий год маловероятно, что пенсионеров ждёт такой подарок. Хотя дополнительную пенсию они, безусловно, заслуживают, добавил эксперт.

Подтверждение поступило и от представителей ПФР, уточнивших, что законодательное утверждение 13-ой пенсии для всех граждан пенсионного возраста в минувшем году не прошло. И даже на следующий год такие планы пока не рассматриваются.

Несмотря на неопределённость вокруг 13-ой пенсии, эти дебаты выдвигают на передний план важные вопросы о социальной поддержке пожилых людей и их благосостоянии.

Автор: Семен Подгорный