Срочно пишите заявление: новая льгота вводится для всех пенсионеров с начала января

Радостная новость для всех пенсионеров. С начала 2024 года вводится новая льгота, позволяющая провести отдых в санатории по сниженной цене. Как сообщают эксперты, теперь абсолютно все пенсионеры, независимо от размера пенсии и других факторов, смогут воспользоваться скидкой до 30 процентов на проживание при бронировании путевки после 8 января.

Ранее подобные выгодные условия предлагались лишь отдельным категориям граждан, а теперь этот шанс появился у каждого. Это долгожданная новость для миллионов пенсионеров по всей стране, которые уже активно планируют свой отдых и оздоровление в новом году. Многие с нетерпением ждут возможности отдохнуть в санаториях Крыма, Кавказа, Краснодарского края по приятным ценам.

Родные и близкие пенсионеров тоже рады, что их родители и бабушки с дедушками смогут поправить здоровье и хорошо отдохнуть, не переплачивая. А ведь регулярный отдых и оздоровление крайне важны в пожилом возрасте. К примеру, в Башкирии действует отличная программа «Башкирское долголетие», в рамках которой пенсионеры могут абсолютно бесплатно съездить на экскурсии и отдохнуть в санаториях республики. Теперь и в других регионах появилась такая замечательная возможность.

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Автор: Семен Подгорный