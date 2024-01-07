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Пенсии резко вырастут с начала января: известно на сколько увеличат выплаты

Пенсии резко вырастут с начала января: известно на сколько увеличат выплаты

В начале 2024 года пенсионеры России смогут ощутить значительное улучшение своего материального положения. Согласно планам правительства, размер страховых пенсий вырастет более чем на полторы тысячи рублей. Это произойдет благодаря индексации пенсий, которая в текущем году составит 7,5%.

Таким образом, средний размер пенсии достигнет отметки в 23,4 тысячи рублей. Данная мера позволит миллионам пенсионеров почувствовать финансовую стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Общий объем средств, выделяемых государством на социальные выплаты в 2024 году, превысит 16 триллионов рублей. Это колоссальные вливания в пенсионную систему, демонстрирующие заботу о старшем поколении.

При этом в последующие годы пенсионерам стоит ожидать еще большего роста выплат. Так, в 2025 и 2026 годах предполагается проведение двух индексаций пенсий в год, что в сумме даст прибавку в 6,7% и 6,3% соответственно.

Разумеется, для получения страховой пенсии необходим трудовой стаж. Однако те граждане, которые не имеют достаточного стажа, также могут рассчитывать на увеличение социальных пенсий. Для них прибавка в 2024 году составит 7,5%, в 2025 - 9,5%, а в 2026 - 10,3%.


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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсия
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