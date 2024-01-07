Защитит от тромбоза и инфаркта: врач назвала эффективное домашнее средство

Здоровье сосудов и предотвращение тромбоза — важнейшие задачи для каждого человека. Опытный врач-терапевт поделилась простыми, но эффективными советами по улучшению состояния крови, которые можно применять дома.

По словам специалиста, одной из основных причин вязкости крови является недостаток жидкости в организме. Регулярный прием жидкости способствует разжижению крови и улучшению ее циркуляции. Рекомендуется выпивать около 30 мл воды на 1 кг веса человека ежедневно. Врач советует начинать утро с двух стаканов теплой воды и ограничивать напитки, вызывающие обезвоживание — кофе, алкоголь, продукты с высоким содержанием соли.

Для профилактики заболеваний, связанных с повышенной вязкостью крови, доктор предлагает употреблять смесь молотых специй, включающую куркуму, имбирь и корицу. Достаточно принимать треть чайной ложки этой смеси утром перед едой, запивая водой.

Немаловажно и потребление полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, которые содержатся в рыбьем жире, льняном масле, печени трески, скумбрии, сельди. По словам эксперта, Омегу-3 можно принимать в виде биодобавок для лучшего усвоения.

Проблема вязкости крови стала особенно актуальной в период пандемии коронавируса. Поэтому советы опытного врача по улучшению состояния крови могут быть полезны для каждого, кто заботится о здоровье своего организма.

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Автор: Семен Подгорный