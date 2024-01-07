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Решение принято: все пенсионеры получат новые выплаты уже в январе

Решение принято: все пенсионеры получат новые выплаты уже в январе

С наступлением 2024 года для российских пенсионеров начинается новая глава жизни. Государство приняло решение о значительном повышении пенсионных выплат. Эта долгожданная новость несомненно порадует миллионы людей старшего поколения по всей стране.

Уже в январе минимальный размер пенсии вырастет до 13 290 рублей на федеральном уровне. Однако в некоторых регионах цифры будут еще выше. К примеру, пенсионеры Москвы и Ленинградской области получат 16 964 и 13 954 рубля соответственно.

Для тех, чьи текущие пенсионные выплаты не дотягивают до установленного минимума, предусмотрена социальная доплата от государства. Это означает дополнительную финансовую поддержку для наименее обеспеченных пожилых людей. При подсчете итоговой суммы выплат будет учитываться индексация, благодаря чему многие пенсионеры смогут рассчитывать на существенное увеличение доходов.

Уже с 6 января повышенные пенсии начнут поступать на счета получателей. Эти изменения особенно актуальны в нынешних непростых экономических условиях, когда цены на товары и услуги неуклонно растут. Кроме того, повышается и минимальная оплата труда для работающих пенсионеров, которая достигнет 19 242 рублей.

Пенсии резко вырастут с начала января: известно на сколько увеличат выплаты

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Пенсии резко вырастут с начала января: известно на сколько увеличат выплаты
Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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