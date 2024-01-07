В Башкирию вновь вернутся трескучие морозы

В республике Башкортостан прогнозируется резкое похолодание до отметки -30 градусов по Цельсию в ночное время.

Согласно данным, предоставленным синоптиками Башкирского гидрометеорологического центра, в понедельник, 8 января, ожидается облачная погода, ночью местами небольшой снегопад, который к утру прекратится. В дневное время будет существенных осадков.

Ночная температура воздуха опустится до -20…-25 градусов, а в периоды прояснений возможны заморозки до -30. Днем термометры покажут -17…-22 градуса.

Прогнозируется умеренный северный, северо-западный ветер.

Автор: Семен Подгорный