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В Башкирию вновь вернутся трескучие морозы

В Башкирию вновь вернутся трескучие морозы

В республике Башкортостан прогнозируется резкое похолодание до отметки -30 градусов по Цельсию в ночное время.

Согласно данным, предоставленным синоптиками Башкирского гидрометеорологического центра, в понедельник, 8 января, ожидается облачная погода, ночью местами небольшой снегопад, который к утру прекратится. В дневное время будет существенных осадков.

Ночная температура воздуха опустится до -20…-25 градусов, а в периоды прояснений возможны заморозки до -30. Днем термометры покажут -17…-22 градуса.

Прогнозируется умеренный северный, северо-западный ветер.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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