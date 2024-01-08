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Коснется всех: возраст выхода на пенсию в России увеличится

Коснется всех: возраст выхода на пенсию в России увеличится

В 2024 году в России произойдут существенные перемены в пенсионной системе, затрагивающие каждого гражданина. Согласно нововведениям озвученным Соцфондом РФ, повышается порог выхода на пенсию как для женщин, так и для мужчин.

Теперь представительницы прекрасного пола смогут уйти на заслуженный отдых в 58 лет, а сильная половина - в 63 года. Помимо этого, для назначения страховой пенсии по старости необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионных коэффициента.

Однако законодатели предусмотрели возможность досрочного выхода на пенсию для граждан с большим стажем. Так, женщины при наличии 37 лет трудового опыта и мужчины с 42 годами работы смогут уйти на заслуженный отдых на два года раньше общеустановленного срока. При этом минимальный возраст для досрочного выхода на пенсию составит 55 и 60 лет соответственно.

Кроме того, гражданам предпенсионного возраста, не сумевшим трудоустроиться, также предоставляется право выйти на пенсию досрочно - за два года до нового пенсионного рубежа с учетом переходного периода.

Особые условия коснутся и жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Для них постепенно повышается возраст для досрочного выхода на 5 лет - до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. При этом сохраняются прежние требования по минимальному стажу работы на Севере - 15 календарных лет и 20 лет для приравненных территорий. Также не меняются нормы по общему трудовому стажу - 20 и 25 лет соответственно.

Изображение от pressfoto на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсионеры
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