Наконец: приятные выплаты получат все пенсионеры уже с 10 января

У российских пенсионеров есть повод для радости в начале нового 2024 года. Прожиточный минимум для неработающих пенсионеров повысился на федеральном уровне до 13 290 рублей. Это означает, что тем пенсионерам, размер пенсии которых не достигает этого уровня, будет начислена социальная доплата. Вместе с тем, индексация коснется конечной суммы пенсии, что может привести к существенному увеличению выплат для многих пенсионеров.

Важно помнить, что в различных субъектах страны прожиточный минимум для пенсионеров может быть разным. К примеру, в Москве он составляет 16 964 рубля, а в Республике Башкортостан — 12 530 рублей. Это говорит о том, что пенсионеры в разных частях страны также могут рассчитывать на повышение своих выплат согласно местным нормативам.

Помимо этого, повышение коснется не только пенсий, но и минимального размера оплаты труда для работающих пенсионеров. Теперь в Башкирии он составит 22 128 рублей, что тоже хорошая новость для пенсионеров, которые продолжают трудовую деятельность.

Выплата пенсий в январе начнется уже в самом начале месяца, поэтому миллионы пенсионеров по всей России могут ожидать увеличения своих выплат по сравнению с прошлым годом. Эти приятные новости поднимут настроение многим в наступившем году.

Автор: Семен Подгорный

Фото: newsbash