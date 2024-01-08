Из пенсии вычтут более 6 тысяч: пенсионеров в январе может ждать настоящий сюрприз

Новый год принес неоднозначные перемены для российских пенсионеров - c 1 января 2024 года вступили в силу новые правила списания долгов с пенсий и других социальных выплат. Эти нововведения уже успели вызвать оживленные дискуссии в обществе. Многие опасаются, что их реальные доходы существенно сократятся.

Главное новшество заключается в том, что теперь судебные приставы получили возможность в автоматическом режиме определять размер удержаний из пенсии. Если раньше для этого требовалось одобрение специалиста, то теперь пристав лишь фиксирует уже принятое системой решение. Граждане будут извещаться о предстоящем списании через портал госуслуг.

Вместе с тем, несмотря на расширение полномочий приставов, сохраняется минимальная сумма в 16844 рубля, которая должна оставаться на счете пенсионера после взыскания. При средней пенсии в 23405 рублей, максимальная сумма удержания составит примерно 6561 рубль.

Хотя новые правила распространяются на все категории должников, многие пенсионеры обеспокоены возможным ухудшением своего материального положения. Однако эксперты уверяют, что эти изменения призваны в первую очередь защитить интересы пожилых людей и других социально незащищенных граждан.

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Автор: Семен Подгорный