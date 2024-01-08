Синоптики удивили прогнозом погоды в Башкирии

Метеорологи Башкирии удивили всех своим неожиданным прогнозом погоды на ближайшие дни. По их данным, в регионе ожидается резкое похолодание с аномально низкими температурами, которые опустятся значительно ниже -30 градусов по Цельсию.

Синоптики прогнозируют, что 9 января в отдельных районах пройдут небольшие снегопады. Ночная температура воздуха, согласно их расчетам, составит -22…-27 градусов, а местами термометры могут показать до -32 градусов мороза. Дневная температура также обещает быть экстремально низкой - от -16 до -21 градуса, с понижением до -26 градусов в некоторых районах.

Кроме того, по прогнозам специалистов, ветер будет дуть с запада и юго-запада, постепенно меняя направление на северо-западное. Его скорость ожидается умеренной.

Автор: Семен Подгорный