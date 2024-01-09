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Бегите писать заявления: выплаты по 15 тысяч рублей дадут всем россиянам

Бегите писать заявления: выплаты по 15 тысяч рублей дадут всем россиянам

Соцфонд РФ начал принимать заявления на оформление единовременной выплаты, размер которой может достигать 15 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 17 лет. Эксперт по социальным вопросам пояснила, что это пособие рассчитано именно на семьи с несовершеннолетними детьми.

Кроме того, ведомство уже анонсировало возможное продление данной выплаты на 2024 год и начало регистрировать соответствующие обращения. Отмечается, что пособие назначается на 12 месяцев, после чего необходимо подавать документы на продление, чтобы продолжать получать денежную поддержку.

На выплату могут претендовать как работающие, так и неработающие родители при наличии уважительных причин. Главное условие - среднедушевой доход семьи должен быть ниже регионального прожиточного минимума на одного человека.

Стоит учесть, что отсрочка с продлением выплаты может привести к потере части средств. Исходя из этого рекомендуется своевременно обращаться в фонд с необходимым пакетом документов, особенно тем семьям, у кого срок действия пособия истекает в ближайшее время. Это позволит бесперебойно получать финансовую поддержку от государства.

Соцфонд Башкирии сообщил важную информацию для семей с детьми

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Соцфонд Башкирии сообщил важную информацию для семей с детьми
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: пособия
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