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Как защититься от инсульта и деменции: невролог назвала эффективные методы

Как защититься от инсульта и деменции: невролог назвала эффективные методы

Статистика заболеваний нервной системы вызывает беспокойство: инсульты и болезнь Альцгеймера поражают людей все чаще, причем в очень молодом возрасте. Можно ли как-то предотвратить эти серьезные проблемы со здоровьем? Ответ на этот вопрос дала Анастасия Колпина, невролог из регионального кардиоцентра. Она рассказала о том, какие конкретные шаги необходимо предпринять для защиты здоровья мозга.

Первый и самый главный совет специалиста — обязательно обратиться за консультацией к врачам-кардиологу и неврологу. Эти специалисты смогут оценить индивидуальные факторы риска пациента и, в случае необходимости, разработать персональный план лечения и профилактики. Очень важно также отказаться от вредных привычек, особенно от пассивного курения, поскольку это играет ключевую роль в предотвращении многих заболеваний.

Однако на этом профилактические меры не заканчиваются. Регулярные общие массажи, адекватное лечение имеющихся хронических заболеваний, таких как диабет или нарушения сердечного ритма, а также здоровое сбалансированное питание — все это в комплексе снижает риск развития инсультов и деменции в будущем. И конечно, нельзя забывать о физических нагрузках — ведь не зря говорят, что «движение — это жизнь». Регулярная физическая активность играет огромную роль в поддержании здоровья головного мозга.

Помимо всего прочего, по мнению доктора Колпиной, очень важно в свободное время постоянно тренировать свой мозг, не давая ему «ржаветь». Изучение иностранных языков, разнообразные увлечения и хобби — все это не только интересно, но и полезно для сохранения умственных способностей в тонусе, а также помогает защитить мозг от разрушительного действия неблагоприятных факторов.

Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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