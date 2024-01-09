В Башкирии простились с погибшим в СВО рядовым Ильгизом Ергизовым
В селе Турбаслы Иглинского района Башкирии сегодня прошли похороны рядового Ильгиза Ергизова, получившего смертельное ранение в ходе специальной военной операции.
Как сообщила в социальных сетях глава муниципалитета Гюзель Насырова, Ильгиз Ергизов героически пожертвовал своей жизнью, защищая Родину и оставшись верным присяге.
Жители села и близкие пришли в последний путь проводить храброго воина, чья смерть стала тяжелой утратой для всех, кто его знал.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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