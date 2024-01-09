Синоптики Башкирии дали неблагоприятный прогноз

Метеорологи Башкирии обещают неблагоприятные погодные условия на ближайшие дни.

Согласно прогнозу, озвученному специалистами Башкирского гидрометеоцентра, в среду 10 января, в республике ожидается значительное похолодание.

Днем температура воздуха опустится до -18…-23 градусов по Цельсию, а ночью столбики термометров покажут еще более низкие значения - от -20 до -25 градусов. В случае прояснения неба ночью возможно даже понижение температуры до -30 градусов.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, в среду пройдет небольшой снег, который к ночи может усилиться до умеренного на юго-востоке региона. Ожидается умеренный северо-западный ветер.

В последующие дни похолодание в Башкирии будет только усиливаться. При прояснении погоды ночные температуры могут опускаться до -33…-38 градусов по Цельсию.

Автор: Семен Подгорный