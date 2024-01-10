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Пенсия вырастет: с начала 2024 года ожидается крупное повышение выплат

Пенсия вырастет: с начала 2024 года ожидается крупное повышение выплат

С нового года российских пенсионеров ждет приятный сюрприз - существенное увеличение размера пенсионных выплат. Эти изменения были утверждены в рамках принятия федерального бюджета на 2024 год и вступили в силу с 1 января.

В частности, размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров вырастет на 7,5%. Это коснется как пенсий по старости, так и пенсий по инвалидности. Рост фиксированной выплаты составит 8135 рублей. Также на 7,5% будут проиндексированы и социальные пенсии, начиная с 1 апреля. Повышение пенсий соответствует прогнозируемому уровню инфляции в 2024 году.

Кроме того, изменится и стоимость пенсионного балла - она вырастет до 133,05 рубля. Именно этот показатель учитывается при расчете размера страховой пенсии. По прогнозам Минтруда, в 2024 году средняя пенсия по старости для неработающих пенсионеров составит 23405 рублей.

Помимо увеличения выплат, вступают в силу и другие нововведения в пенсионной сфере. В частности, снижается пенсионный возраст - теперь выйти на пенсию смогут мужчины в 63 года, женщины - в 58 лет. Также увеличен минимальный стаж для назначения пенсии по старости - он составит 15 лет.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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