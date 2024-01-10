Указ уже подписан: пенсии увеличатся сразу на 20%

Пожилые жители России в скором времени смогут получить прибавку к пенсии в размере 20% от ее нынешнего размера. Однако повышение коснется не всех пожилых людей, а лишь тех, кто примет решение отложить выход на заслуженный отдых.

Согласно заявлению эксперта в области пенсионного обеспечения, речь идет о стимулирующих выплатах за каждый год, на который гражданин отсрочит обращение за назначением пенсии после наступления пенсионного возраста. Таким образом поощряется продолжение трудовой деятельности в преклонном возрасте.

Как подчеркнул специалист, премиальные коэффициенты будут начисляться как на фиксированную часть пенсии, так и на страховую. Если отложить выход на заслуженный отдых на 1 год, то фиксированная выплата увеличится на 5,6%, а страховая - на 7%. В случае если пенсионер продолжит работать еще 2 года после достижения пенсионного возраста, то размер фиксированной части его пенсии вырастет уже на 19%.

Таким образом, отсрочка выхода на пенсию позволит значительно увеличить размер пенсионных выплат для людей преклонного возраста. Однако необходимо учитывать, что решение о назначении таких стимулирующих надбавок будет приниматься в индивидуальном порядке для каждого пенсионера.

Автор: Семен Подгорный