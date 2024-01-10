Распространяется непонятный вирус: с организмом происходят странные вещи

В последнее время в разных регионах России стал активно распространяться загадочный вирус, совершенно не похожий на привычные респираторные инфекции или грипп. По словам заболевших, сначала течение недуга ничем не отличается от обычной простуды, однако уже через сутки в организме начинают проявляться странные симптомы.

Как сообщают «Известия», пациенты жалуются на резкий скачок температуры тела, которая может подниматься до 40 градусов, а также мучительные кошмары во сне. Вероятно, подобные проявления могут быть следствием высокой лихорадки, так как из-за перегрева на мозг оказывается повышенная нагрузка, что приводит к гипервозбудимости нервных клеток и отражается на содержании сновидений.

Кроме того, необычное течение заболевания может быть связано с ослаблением иммунитета населения, серьезно пострадавшего во время пандемии COVID-19. В медицинских кругах данную ситуацию охарактеризовали как «иммунную амнезию».

Изображение от DCStudio на Freepik

Автор: Семен Подгорный