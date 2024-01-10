Погода приготовила жителям Башкирии неприятный сюрприз

Неблагоприятные погодные условия ожидают жителей Башкирии в ближайшие дни. Синоптики республики предупреждают о резком похолодании и обильных снегопадах.

Согласно прогнозу специалистов Башгидромета, в ночь с 10 на 11 января регион накроет настоящий холод. Температура воздуха опустится до -27…-32 градусов мороза, а местами даже до -33…-38 градусов ниже нуля. Днем 11 января потеплеет незначительно, всего до -20…-25 градусов мороза. Ожидается умеренный западный и юго-западный ветер. Кроме того, прогнозируются осадки в виде небольшого снега.

12 января погодные условия в Башкирии еще более ухудшатся на фоне потепления. Метеорологи предсказывают обильные снегопады, местами с порывистым ветром, что приведет к снежным заносам на дорогах. Ночная температура составит -20…-25 градусов мороза, а на отдельных участках опустится до 30 градусов ниже нуля. Днем 12 января воздух прогреется до -6…-11 градусов мороза. Ожидается умеренный, а местами сильный юго-западный и южный ветер.





Автор: Семен Подгорный