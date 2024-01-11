Фотографии взорвали первые полосы: cемья Навки год скрывала пополнение

Социальные сети буквально взорвались от чудесной новости: знаменитая фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка стала тетей! Рождение племянника стало настоящим сюрпризом для всех поклонников талантливой спортсменки, ведь ее семья тщательно скрывала эту информацию на протяжении последнего года.

Яркая фотография, сделанная прямо в роддоме в январе 2024 года, запечатлела счастливую фигуристку, нежно держащую малыша за крохотную ручку. На этом трогательном снимке Татьяна просто сияет от счастья и гордости. В подписи к фото она задает вопрос подписчикам: «А вы видели самого счастливого человека на свете?». И тут же сама отвечает: «Это я!».

Как оказалось, это далеко не первый случай, когда в семье Навки появляется «маленькая тайна». Выяснилось, что младшая сестра знаменитой фигуристки, Наталья, уже целый год назад тайно родила второго ребенка. У нее уже подрастает дочка Даша, а теперь Наталья во второй раз стала мамой. Хотя Наталья и предпочитает держаться в тени своей популярной сестры, время от времени она все же появляется на людях в компании Тани, демонстрируя теплые сестринские отношения в их дружной семье.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети