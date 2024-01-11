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На СВО погиб уфимец Руслан Кутлуев

На СВО погиб уфимец Руслан Кутлуев

В Уфе состоялось прощание с погибшим при исполнении воинского долга на специальной военной операции Русланом Кутлуевым. Он был уроженцем столицы Башкирии, окончил здесь 84-ю гимназию и торговый лицей. После получения образования Руслана призвали на срочную службу в Вооруженные Силы РФ.

В 2022 году, после начала СВО, Руслан Кутлуев добровольно изъявил желание принять в ней участие, чтобы внести посильный вклад в борьбу с неонацизмом и защитить жителей Донбасса. 5 декабря 2023 года мужчина получил смертельное ранение. За мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации, Руслан Кутлуев посмертно награждён орденом Мужества.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа спецоперация Погибшие на Украине
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