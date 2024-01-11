В Башкирии простились с бойцом СВО Рафисом Салаватовым

В Башкирии в последний путь проводили добровольца Рафиса Салаватова, погибшего в зоне СВО. Церемония прощания прошла в его родном городе Салавате , сообщили местные власти.

В опубликованном некрологе говорится, что Салаватов добровольно отправился на фронт осенью 2023 года. Служил в звании рядового, погиб в бою 27 декабря.

Земляки запомнят Рафиса Салаватова как доброго, порядочного человека — любящего отца троих детей и надежного друга. Мать погибшего воина и его близкие получают соболезнования в социальных сетях от тех, кому довелось знать Рафиса.

«Мне до сих пор не верится, что тебя больше нет с нами. Ты был самым любимым, самым родным для нас. Мы всегда будем помнить и любить тебя. Покойся с миром, брат», — пишут его друзья.

«Суфия апа, Лиана, примите мои глубочайшие соболезнования», — обращаются к матери и сестре погибшего его земляки.

«Рафис, ты был по-настоящему хорошим человеком. Да упокоит тебя Господь. Пусть земля будет тебе пухом», — прощаются с ним в комментариях.

«Родным и близким Рафиса выражаем искренние соболезнования. Нам всем будет очень не хватать этого замечательного человека!», — пишут люди, знавшие Рафиса Салаватова.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети