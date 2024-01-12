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Решение принято окончательно: в 2024 году субботы будут рабочими

Решение принято окончательно: в 2024 году субботы будут рабочими

Правительство Российской Федерации утвердило окончательное решение о введении рабочих суббот в 2024 году. Согласно опубликованному Министерством труда и социальной защиты календарю на будущий год, россиян ожидают сразу три рабочие субботы - 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря.

Это решение было принято в связи с оптимизацией рабочего времени и повышением эффективности трудовой деятельности граждан. Власти считают, что дополнительные рабочие часы в указанные субботние дни позволят увеличить производительность труда и валовой внутренний продукт.

Вместе с тем, чтобы компенсировать введение рабочих суббот, правительство также утвердило увеличение количества выходных дней в 2024 году. Так, после первой рабочей субботы 27 апреля россиян ожидает сразу 8 выходных подряд - с 28 апреля по 1 мая в честь праздника Весны и Труда и затем еще недельный отдых с 9 по 12 мая.

Кроме того, удлиненные выходные ожидают граждан в феврале и марте - День защитника Отечества 23 февраля и Международный женский день 8 марта выпадают на пятницу, поэтому после них объявлены трехдневные выходные. А в начале ноября россиян ждут удлиненные выходные после рабочей субботы 2 ноября.

Таким образом, несмотря на введение рабочих суббот, отдых гражданам будет полностью компенсирован дополнительными выходными днями на протяжении всего 2024 года.

Изображение от rawpixel.com на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: выходные
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