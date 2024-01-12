В Башкирии из-за непогоды на нескольких трассах ввели ограничение

Из-за резкого ухудшения погодных условий в Республике Башкортостан власти приняли решение о введении временных ограничений для всех видов транспортных средств на некоторых автомобильных трассах региона. Как сообщили в Госавтоинспекции Башкирии, данная мера связана с неблагоприятными погодными явлениями, из-за которых передвижение по дорогам становится затруднительным и повышается риск дорожно-транспортных происшествий.

В частности, ограничение движения введено с 6 утра до 2 часов дня на участке трассы М5 «Урал» от 170-го до 260-го километра на направлении Самара- Уфа -Челябинск. Также с 7:30 до 14:00 запрещен проезд транспорта по дороге Р240 между 280-316 км на маршруте Уфа-Оренбург. И наконец, с 8 часов утра до 10 часов утра закрыт отрезок трассы Р240 от 112-го до 280-го километра.

В связи с этим автомобилистам настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок за город в указанные часы. Как отмечают в Госавтоинспекции, о снятии временных ограничений на движение будет сообщено дополнительно после улучшения погодных условий.

Автор: Семен Подгорный