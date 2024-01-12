Дождались: СФР сделал заявление о 13-ой пенсии для абсолютно всех пенсионеров

В последнее время в российском обществе активно обсуждается вопрос о возможности введения 13-ой пенсии для пожилых граждан. Эта тема волнует миллионы россиян пенсионного возраста, которые с надеждой ждут решения властей о дополнительных выплатах.

К сожалению, как заявил Социальный фонд России, официального решения о 13-ой пенсии пока не принято. Тем не менее, специалисты СФР отмечают, что к ним продолжают поступать многочисленные обращения от пожилых людей с вопросами на эту тему.

Поводом для надежд граждан послужили события конца декабря 2023 года. Тогда значительное число пенсионеров получили дополнительную выплату сверх стандартной пенсии, которую они традиционно получают в начале каждого месяца. Сумма этой неожиданной прибавки оказалась немаленькой.

Однако в СФР пояснили, что речь шла не о какой-то новой 13-ой пенсии, а о стандартной индексации пенсионных выплат, которая происходит каждый год с 1 января. Просто на этот раз январскую пенсию с учетом индексации пенсионеры получили досрочно — перед новогодними праздниками в декабре. Вот почему сумма оказалась больше обычной.

Автор: Семен Подгорный