Лера Кудрявцева бросила мужа-хоккеиста: телеведущая честно рассказала обо всем

Телеведущая Лера Кудрявцева, известная своими яркими выступлениями на центральных телеканалах, сообщила через свой телеграм-канал о расставании с мужем — хоккеистом Игорем Макаровым. Они прожили в браке 11 лет.

По словам Кудрявцевой, она долго терпела многие недостатки своего супруга, но в конце концов не выдержала. Главной причиной развода телеведущая назвала пагубную привычку Макарова — злоупотребление алкоголем. Она отметила, что алкоголь разрушает не только здоровье, но и человеческие отношения.

Игорь Макаров — известный в прошлом российский хоккеист, нападающий сборной России и нескольких ведущих клубов КХЛ, в том числе «Салавата Юлаева» из Уфы. Когда Макаров играл за «Салават», Лера часто бывала с ним в Башкирии и посещала домашние матчи команды. Однако успехи мужа на льду не смогли спасти их брак.

В последние годы карьеры Макаров выступал за новосибирскую «Сибирь». Также он провел один сезон в клубе АХЛ «Рокфорд АйсХогс». 6 лет назад у супругов родилась дочь. Несмотря на то, что Лера очень любит дочь, продолжать жить с алкоголиком она не намерена.

Автор: Семен Подгорный