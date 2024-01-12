Полностью запрещено: пенсионеров, у которых есть жилье, предупредили о неприятном сюрпризе

Пожилые люди, имеющие в собственности квартиры или дома, столкнулись с новой опасностью, угрожающей потерей их недвижимости. Как предупреждает эксперт по пенсионным вопросам, в последнее время распространяется новая схема мошенничества, которая особенно часто используется против пожилых граждан.

Специалист настоятельно призывает всех пенсионеров проявлять повышенную бдительность и осторожность, чтобы не попасться на уловки аферистов. По ее словам, мошенники звонят пожилым людям, представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают им, что их квартира якобы выставлена на принудительный аукцион. Для того, чтобы сохранить свое жилье, им предлагается самостоятельно продать квартиру, а затем выкупить ее обратно у мнимых "специалистов". В ряде случаев злоумышленники требуют перевести определенную сумму денег на указанный ими счет, обещая взамен защитить имущество пожилых людей.

Эксперт акцентирует внимание на том, что после проведения подобных финансовых операций мошенники исчезают вместе с деньгами, которые оказываются безвозвратно потеряны. Она также упоминает, что по данному виду мошенничества уже возбуждены уголовные дела во многих регионах России, однако вернуть похищенные средства практически невозможно.

В качестве рекомендаций специалист настоятельно советует пенсионерам ни при каких обстоятельствах не сообщать по телефону свои персональные данные или банковские реквизиты, особенно если звонок поступил от незнакомого абонента. В случае любых сомнений лучше сразу обратиться в полицию или проконсультироваться с юристом для защиты своих законных прав и интересов.

Кроме того, эксперт обращает внимание на то, что существуют различные правовые механизмы для обеспечения сохранности своего имущества от посягательств мошенников. Например, можно заключить договор дарения или написать завещание в пользу наследников или доверенных лиц. Это позволит передать права собственности близким родственникам и избежать возможных попыток посторонних лиц незаконно завладеть квартирой или домом. Также настоятельно рекомендуется проявлять повышенное внимание к любым подозрительным предложениям о сделках с недвижимостью, особенно если они требуют срочного ответа или предоставления конфиденциальной информации.

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Автор: Семен Подгорный