Россияне получат по 10 тысяч рублей в январе: деньги отправят на карты «Мир»

В 2024 году россияне получили уникальную возможность пополнить свой бюджет благодаря специальной программе кешбэка от национальной платежной системы «Мир». Как рассказал финансовый аналитик Всеволод Иванов, эта программа уже заработала и позволяет вернуть до 10 тысяч рублей при оплате страховых полисов.

По словам Иванова, для реализации программы «Мир» заключила партнерство с крупной российской страховой компанией «Ресо-Гарантия». Цель программы — стимулировать использование карт «Мир» при покупке различных страховых продуктов путем возврата части потраченных средств.

Чтобы принять участие в акции, нужно купить полис страхования от «Ресо-Гарантия» на ее официальном сайте. Доступны варианты страхования от укусов клещей, недвижимости, путешествий, несчастных случаев и другие. Важный момент — оплатить полис нужно именно картой «Мир», подключенной к программе лояльности. Как отметил Иванов, нельзя использовать систему быстрых платежей.

Размер кешбэка будет варьироваться от 20 до 30% от суммы страховки в зависимости от типа карты. Но в среднем, по словам эксперта, можно рассчитывать на 10 тысяч рублей. Эти деньги вернут на ту же карту «Мир», которой производилась оплата полиса.

Автор: Семен Подгорный