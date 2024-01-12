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Отказ от всех льгот с января: российских пенсионеров огорошили новым решением

Отказ от всех льгот с января: российских пенсионеров огорошили новым решением

С нового года пенсионерам в России дают возможность отказаться от имеющихся льгот и получать взамен денежные выплаты. Однако не все пожилые люди готовы пойти на такой шаг.

Как сообщают эксперты, в разных регионах пенсионеры издавна пользовались различными привилегиями от местных властей. Это могли быть бесплатные лекарства, проезд на транспорте, скидки на услуги ЖКХ. Теперь вместо натуральных льгот можно выбрать денежные компенсации.

Суммы будут зависеть от региона. К примеру, в Москве можно отказаться от бесплатного проезда и получать 479 рублей ежемесячно, а с 2024 года выплаты вырастут. В других областях от льгот на лекарства дадут 1402 рубля к пенсии.

Однако чтобы получать деньги, надо отказаться от всех льгот сразу. Это сложное решение для пожилых людей, которые ценят свои привилегии. Кто-то не готов менять бесплатный проезд и лекарства на небольшие выплаты к пенсии.

Нововведение вряд ли понравится всем пенсионерам. Хотя дополнительные деньги к пенсии могут показаться заманчивыми, многие предпочтут сохранить свои льготы в натуральной форме. Пожилым людям трудно одномоментно отказаться от всех привычных привилегий.

Изображение от Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсионеры пенсии
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