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Врач рассказала 6 способов снизить сахар в крови без лекарств: поможет от атеросклероза и инфаркта

Врач рассказала 6 способов снизить сахар в крови без лекарств: поможет от атеросклероза и инфаркта

В наше время проблема повышенного сахара в крови становится все более актуальной. Врач-диетолог Мария Петрова предлагает несколько эффективных способов нормализовать уровень глюкозы без использования медикаментов.

Во-первых, она советует максимально сократить потребление сахара и сладостей. Вместо них можно употреблять фрукты, особенно финики - они богаты клетчаткой и полезными веществами.

Во-вторых, следует увеличить количество клетчатки в рационе за счет овощей, бобовых и цельнозерновых продуктов. По словам доктора Петровой, 30 грамм клетчатки в день помогут снизить гликемический индекс пищи.

В-третьих, очень важно питаться часто и понемногу - до 5 раз в день небольшими порциями. Это позволит контролировать выбросы глюкозы в кровь.

В-четвертых, в рацион следует включить продукты, способствующие снижению сахара - чеснок, кефир, отвары из трав.

В-пятых, необходима регулярная физическая активность, которая ускоряет обмен веществ и сжигает излишки глюкозы.

И наконец, в-шестых, витамины и микроэлементы, особенно группы B, магний, хром, ванадий, необходимы для нормального углеводного обмена.

Диетолог уверена, что эти простые, но эффективные рекомендации помогут нормализовать уровень сахара в крови, укрепить здоровье сердца и сосудов, избежать осложнений сахарного диабета. Стоит лишь проявить немного усилий и внимания к своему организму.

Изображение от prostooleh на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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