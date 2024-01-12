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К старому Новому году погода в Башкирии приготовила сюрприз

К старому Новому году погода в Башкирии приготовила сюрприз

Накануне празднования Старого Нового года погода в Башкирии удивит жителей резким похолоданием. Когда 13 января наступит по старому стилю Новый год, температура воздуха опустится значительно ниже нормы.

Синоптики Башкирского управления гидрометеорологии предупреждают, что после кратковременного потепления в республике вновь наступят сильные морозы. В ночь с 13 на 14 января ртутный столбик термометра может опуститься до -30 градусов. Днем воздух прогреется лишь до -24 градусов.

Холодный фронт принесет с собой небольшой снегопад, который усилится на востоке региона. Порывистый северо-западный ветер еще больше усилит ощущение стужи.

Метеорологи прогнозируют, что в саму новогоднюю ночь температура воздуха может опуститься до -34 градусов. Такие аномальные холода станут испытанием для всех, кто решит отпраздновать Новый год на улице. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, жители Башкирии намерены по традиции встретить этот праздник с размахом - гуляниями, катанием на горках и фейерверками.

Автор: Семен Подгорный
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