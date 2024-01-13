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Решение уже принято: пенсионеры активно получают прибавку к пенсии

Решение уже принято: пенсионеры активно получают прибавку к пенсии

Граждане, вышедшие на пенсию в последние годы, но работавшие еще в 90-х, наконец-то могут вздохнуть с облегчением. Как сообщают эксперты, суды все чаще выносят решения в пользу этой категории пенсионеров, признавая их трудовой стаж именно 90-х годов, несмотря на все трудности того периода.

По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, при расчете пенсии за последние годы часто возникали ошибки в части засчитывания стажа как раз 90-х годов - с 1991 по 1999. А ведь этот период для многих нынешних пенсионеров был временем наиболее активной трудовой деятельности. Однако из-за экономических потрясений и нестабильности того времени данные о стаже зачастую терялись или вовсе отсутствовали.

К счастью, ситуация меняется. Статистика свидетельствует, что сегодня суды гораздо чаще принимают решения в пользу пенсионеров, учитывая их реальный трудовой стаж именно 90-х годов. Это позволяет многим рассчитывать на более весомую пенсию. Так заслуженное вознаграждение за нелегкий труд в сложные для страны времена все-таки находит граждан, ушедших на заслуженный отдых.

Изображение от pressfoto на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсионеры пенсии
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