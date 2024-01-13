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В Башкирии гроб с покойной пришлось везти к могиле на санях

В Башкирии гроб с покойной пришлось везти к могиле на санях

В холодный январский день нового года в городе Бирске произошла история, о которой поведала местная жительница. 12 января она провожала в последний путь усопшую дочь своей подруги.

Женщина была крайне удивлена и возмущена безответственностью коммунальных служб. В тот день шел сильный снегопад, и дороги оказались полностью занесенными снегом. Из-за этого катафалк с телом покойной не смог проехать к кладбищу. Пришлось вызывать еще одну ритуальную машину.

Мужчины из похоронной процессии как могли расчистили въезд на кладбище. Однако этого оказалось недостаточно, и родственники вместе с работниками ритуальных служб везли гроб до места захоронения на санях.

«Дороги к кладбищу всегда должны быть расчищены, ведь смерть не ждет, пока дорожные службы освободятся и выполнят свою работу», — возмущается бирянка. Она считает, что ответственные лица должны были заранее позаботиться о том, чтобы в зимнее время обеспечить беспрепятственный проезд к местам захоронения.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Бирск
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